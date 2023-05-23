روسيا تُعلن إحباط هجمات بطائرات مسيرة على منطقة بيلجورود

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرات مسيرة فوق المنطقة بأسلحة مضادة للطائرات.

وتشهد المنطقة المحاذية لأوكرانيا قتالًا منذ أمس الإثنين، بعد دخول ما وصفها مسئولون روس بأنها "مجموعة تخريبية" أوكرانية عبر الحدود.

تفاصيل استهداف بيلجورود الروسية

واستهدفت عدة هجمات بمسيّرات ليل الإثنين الثلاثاء منازل ومبنى إداريًا في منطقة بيلجورود التي استُهدفت بتوغل نفّذه مسلّحون من أوكرانيا، وفق ما ذكر حاكم المنطقة، مشيرًا إلى تواصل عملية لمكافحة الإرهاب.

وأفاد حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، على "تليجرام"، بأن هذه الهجمات التي وقعت في جريفورون، عاصمة منطقة تحمل الاسم ذاته، وقرية بوريسوفكا، لم تتسبب بسقوط ضحايا.

وأضاف أن "عملية التطهير التي تقوم بها وزارة الدفاع وقوات الأمن متواصلة" في جريفورون في منطقة بيلجورود، مشيرًا إلى أن "قوات الأمن تقوم بكل ما هو ضروري".