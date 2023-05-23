الثلاثاء 23 مايو 2023
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الرئيس يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين فى اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وبحضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص، وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية.

وتناقش الاجتماعات قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب- 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية.

كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.

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