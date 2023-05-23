الأهلي يواجه إنبي في مباراة تأكيد صدارة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبى في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري على ملعب القاهرة الدولي.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشاَ بعدما أتم المهمة الإفريقية بنجاح ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على الترجي الرياضي التونسي ويعود الفريق أدراجه إلى البطولة المحلية لمواصلة حملته لاستعادة لقب الدوري الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء أخر موسمين.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري المصري برصيد 53 نقطة رغم غيابه عن خوض المباريات منذ الفوز على سموحة يوم 17 أبريل الماضي ووجود 7 مباريات مؤجلة للفريق بينما يحتل إنبي المركز التاسع بـ36 نقطة.

في المقابل يسعي إنبي بقيادة تامر مصطفي المدير الفني لمواصلة نتائجه الجيدة بعد الفوز علي الاتحاد السكندري في الجولة الماضية وابتعد بنسبة كبيرة عن شبح الهبوط كما أن الفريق البترولي خسر مباراة واحدة في آخر 8 مواجهات بالدوري.

من جانبه عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع اللاعبين بعد تحديد طرف النهائي الافريقي والصدام مع الوداد المغربي وقبل مواجهة إنبي اليوم في الدوري

وكشف مصدر مسئول أن كولر طالب لاعبي الفريق غلق أي حديث عن العروض ومفاوضات التجديد والرحيل أو أي شيء حتى نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا ووقتها لن يقف أمام طموحات أي لاعب .

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد خلال الجلسة إن هناك ثلاث مباريات سوف يخوضها الفريق بداية من اليوم وأيام و26 و29 مايو الحالي بالدوري وحال الفوز بها سيقطع الأهلي أكثر من 70% من استعادة لقب الدوري الغائب وأنه لن يقبل بالخروج عن التركيز حتى خوض مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا وبعدها سيمنح الحرية للبعض في اختيار طريقه سواء بالبقاء أو الرحيل.