تسجيل هزتين أرضيتين فى البحر الأحمر

سجلت محطات الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، هزتين أرضيتين، صباح اليوم الثلاثاء، في البحر الأحمر، لم تتجاوزا حاجز الـ2.10 درجة على مقياس ريختر.

وسجلت محطات الزلازل الهزة الأولى في الساعة الثامنة و15 دقيقة، بقوة 2.01 درجة على مقياس ريختر، وكانت داخل مياه البحر الأحمر على بُعد 119 كيلومترا من شلاتين، وعلى عمق 23.88 كيلومتر.

كما وقعت الهزة الأرضية الثانية بعد 10 دقائق من الأولى بقوة 2.10 كيلومتر، بعمق 18.82 كيلومتر، وعلى بُعد 119 كيلومترا من شلاتين.

ومن المعروف أن الهزات الأرضية الأقل من 3 درجات تُصنف على أنها ضعيفة ولا يشعر بها سكان المناطق التي تشهد هذه الهزات.