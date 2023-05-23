وزير القوى العاملة: توقيع اتفاقية الفحص المهنى بين مصر والسعودية قريبًا

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، توقيع اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبا، والتي بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصري قبل العمل بالسعودية، تماشيًا مع متطلبات سوق العمل السعودي، وأيضا افتتاح "وحدة ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبنى الوزارة، والتي تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته، وبتشريعات وقوانين البلاد التي سوف يعمل فيها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة صباح اليوم الثلاثاء مع عبدالله أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي والوفد المرافق له، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (49) والذي تنظمه منظمة العمل العربية والمنعقد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي بدأت فعالياتها أمس الإثنين في القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات، وأصحاب أعمال وعمال" من 21 دولة عربية.

وأكد الوزير حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ في كل المجالات، والتي تتسم بالاستمرارية، مثمنًا التعاون المشترك بين الوزارتين.

من جهته، أعرب المسئول السعودي عن سعادته بهذا اللقاء، موضحاً أن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي، مشيراً إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودية، مثمناً التعاون مع وزارة القوى العاملة، مشيدًا بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، خاصة أن سوق العمل السعودية تتسع لأعداد جديدة من العمالة المصرية في بعض المهن.

كما ناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية في المملكة، ودور التدريب المهني في تأهيل العمالة المناسبة للعمل بالخارج، فضلا عن استعداد وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم والتعاون فيما يخص نشر الثقافة العمالية حول سوق العمل بالمملكة.