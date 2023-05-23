استدعاء الشهود في التعدي على شاب وتمزيق جسده في السلام

تباشر نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في التعدي على شاب وإصابته بجروح قطعية في مشاجرة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة.

كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصاب، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة، وإصابة شخص بعد التعدي عليه بالضرب باستخدام "لوح زجاج" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.