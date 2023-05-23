بدء فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر العمل العربى فى دورته 49، الذى تستضيفه القاهرة من 22 مايو الجاري الي 29، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ويشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يلقي 14 وزير للعمل وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال ورؤساء الوفود كلمات تعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية "الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل" ورؤيتهم حوله.وتعقد اليوم 7 لجان أعمالها وهي اللجان المالية، وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديد، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها ، والعضوية، والصياغة، والتنظيمة، لمناقشة الموضوعات المعروضة علي جدول أعمالها.وتعقد اجتماعات الفرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال اجتماعاتها للتنسيق في الأعمال المعروض علي جدول أعمال المؤتمر.

وتناقش الجلسات تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2022 وملاحقه، والنظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة وملاحقه، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق الدورة الثامنة والأربعون لمؤتمر العمل العربي (2022) ومتابعة مناقشة تقرير المدير العام.

شهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلي عن نشاط منظمة العمل العربية ،حيث تم القى كلمة لكلاً من مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، ومحمد عبدالله السالم أحمدوا الٱمين العام للوظيفة العمومية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،رئيس المؤتمر،وأحمد الأسدى وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، رئيس مجلس الإدارة، والوزير المفوض محمد خير ممثل الٱمين العام لجامعة الدول العربية، كما ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي المؤتمر أكد خلالها على دعم مصر لكل عمل عربي مشترك.