الذرة الأوكراني بـ12000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

تراجعت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر طن الذرة ”أرجنيني“ 14500 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة “برازيلي” 14500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“ 12000 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلي ”حورس” 2500 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنيني” 15200جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%-36500 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى : 37500 جنيه، كما بلغ سعر طن صويا فول فات “مستورد” 36900 جنيه ارضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات ”محلي” 36500جنيه ” أرضه”، كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”مستورد” 28600 جنيه ”أرضه”، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي” 23800 جنيه ”أرضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% :28000 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين ”مستورد” 49500 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ”محلي”: 49200 جنيه، فيما سجل سعر طن ردة بران محلى :10500 جنيه، في حين سجل سعر طن النخالة الخشنة 11800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 250 جنيه، وسجل سعر قيراط البرسيم من 260 إلى 290 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

سجل طن أعلاف بادى 26000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25700 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 25400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ25200 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 21700 جنيه.كما سجل طن العلف بياض 17% بـ21500جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%-21500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ21000 جنيه.