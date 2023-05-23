الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث مرورى بكفر الشيخ

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان أخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق البورصة الرياض بمحافظة كفر الشيخ ، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين لاستقبال المستشفى.

تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفتي عمليات مديرية الصحة والإسعاف، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق البورصة الرياض، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين لاستقبال المستشفى.

وتبين من دفاتر المستشفى مصرع كل من (محمد رضا محمد، 21 سنة، ومحمد الشحات سعد، 30 سنة)، وإصابة (هدى محمد صبري، 19سنة، بجروح متفرقة بالجسم، وروان محمد ابو شعيشع، 28 سنة، باشتباه نزيف بالبطن)، والحالتين بالمستشفى تحت الملاحظة، والجثمانين تحت تصرف النيابة.

مصابين وفيات حادث مستشفى كفر الشيخ كفر الشيخ

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