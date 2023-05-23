الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مها نصار: خوضت 3 أعمال درامية فى رمضان ولن أكرر هذه التجربة

مها نصار
مها نصار

قالت الفنانة مها نصار، إنها قررت خوض 3 تجارب فنية درامية في شهر رمضان بسبب طلب وضغط الجمهور، ولكن قررت عدم تكرار هذه التجربة مرة أخر؛ نظرًا لأن العمل كان مكثف بصورة كادت أن تفوق قدرتها.

"تحت الوصاية"

وأكدت الفنانة مها نصار، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها وافقت على المشاركة في مسلسل "تحت الوصاية" دون معرفة أي تفاصيل عن العمل أو عن بطلة المسلسل، معبرة:" أحنا كنا حابين القضية اللي بيناقشها المسلسل وعلشان كدا خرج المسلسل بصورة لائقة وحقيقية للجمهور".

 

"واحة الغروب"

وأضافت: "مسلسل "واحة الغروب" كان بداية تعرف المخرجين عليا كوجه جديد فني، واشتغلت عارضة أزياء في البداية ثم بعد ذلك عملت اعلانات ثم اتجهت للتمثيل".

وأشارت إلى أن عائلتها رفضوا تكملة دراستها في معهد التمثيل، وأرغموها على دراسة تجارة الأعمال، معبرة: "بابا وماما كانوا رافضين طريق الفن على الإطلاق".

مها نصار مساء دى ام سى ايمان الحصري واحة الغروب تحت الوصاية

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