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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 8 وإخلاء سبيل شخصين وتأجيل محاكمة 13 شخصًا فى أحداث العنف بـ"مطوبس"

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات فوه اليوم، قرارا بتأجيل محاكمة 13 متهمًا من عائلة واحدة بينهم 4 سيدات في أحداث عنف بمركز مطوبس إلى جلسة يوم 17 سبتمبر 2023 وذلك للمرافعة، وحضور المحامي الأصيل، وللصلح، وذلك على خلفية اتهامهم بالشروع في قتل بعضهم بسبب خلافات عائلية.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني.

كما أمرت المحكمة بحبس 8 متهمين بينهم 3 سيدات، وضبط وإحضار 3 متهمين آخرين بينهم سيدة واحدة، وإخلاء سبيل شخصين على ذمة القضية من جلسة محاكمتهما، وذلك في أحداث القضية رقم 1312 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 4131 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال 13 متهمًا أبناء عمومة جميعهم يقيمون بإحدي القري التابعة لمركز مطوبس إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم بالشروع في قتل بعضهم خلال مشاجرة نشبت بينهم في أحداث عنف شهدتها تلك القرية.

والمتهمون هم: "سعد.ع.ع.ط"، 47 عامًا، فلاح، و"نادر.س.ع.ط"، 26 عامًا، فلاح، و"محمد.س.ع.ط"، و"زوات.س.م.ا"، و"همت.ع.ع.ح"، و"عبدالعزيز.ع.ع.ع.ط"، 42 عامًا، فلاح، وخيري.ع.ع.ط"، 49 عامًا، فلاح، و"أبوزيد.ع.ع.ع.ط"، فلاح، و"محمد.ع.ع.ط"، و"حازم.خ.ع.ع.ط"، و"مها.ز.م.ا"، و"سعده.ع.ع.غ"، و"كمال.خ.ع.ع.ط".

أحداث القضية المحامي العام لنيابة كفر الشيخ بالشروع في قتل بسبب خلافات عائلية بسبب خلافات على ذمة القضية شروع في قتل على خلفية اتهامه محاكمة 13 متهم محكمة جنايات فوه مركز شرطة مطوبس

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حبس 8 وإخلاء سبيل شخصين وتأجيل محاكمة 13 شخصًا فى أحداث العنف بـ"مطوبس"

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