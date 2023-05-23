حفيد على الكسار يكشف تفاصيل دهس شاب لوالده 3 مرات بالبحيرة

كشف إياد الكسار، نجل عمر الكسار، حفيد الفنان الكبير علي الكسار، تفاصيل وفاة والده دهسًا تحت سيارة شاب بقريته بالبحيرة.

تفاصيل دهس والده

وقال خلال مداخلة هتفية لبرنامج “حديث القاهرة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: "والدي تعرض للدهس في شارع بمنتصف القرية، بسبب مشكلة مع نجل الجاني منذ شهر ونصف بسبب تلاعب هذا الطفل بالسيارة أمام المحل، وتكرر الموقف وتواصل والدي مع والد الطفل سيف لكي يشتكي من ابنه".

وأضاف، أن الجاني تعرض لوالده بالشتائم وضربه 3 مرات بقطعة حديد في وجهه، وأن الجاني قام بدهسه بسيارته والتي دفعته 20 مترا، وسقط بعدها على الأرض، ليقوم الجاني بدهسه مرتين بسيارته وبعدها عاد ليضربه مرة أخرى.

وأكد أن الجاني بعد دهسه لوالد، تواجد على أحد المقاهي بالقرية ليدخن الشيشة، موضحًا أن والده توفي فور نقله للمستشفى، وأن الشرطة قبضت على الجناة بأكملهم.