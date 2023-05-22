"اللهم ارزقني عفة يوسف وطهارة مريم".. أفضل أدعية تيسير الزواج

الزواج هو سنة من سنن الله في خلقه، وهو عبادة وقربة إلى الله تعالى، وهو سبب في حفظ الدين والعرض والنسل، وهو مصدر للمودة والرحمة والسكن بين الزوجين.



لكن قد يواجه بعض الناس صعوبات في تحقيق هذا الحلم، سواء بسبب الفقر أو العوائق الأسرية أو الاجتماعية أو غيرها من المشاكل، لذلك يحتاج المسلم إلى التوجه إلى الله بالدعاء والإلحاح والإخلاص، فالله هو المستجيب لدعوة المضطر إذا دعاه، وهو المولى والنصير والرزاق.



ففي السطور التالية نرصد بعض الأدعية التي يمكن أن تساعد في تيسير الزواج من القرآن الكريم والسنة النبوية، فهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن تساعد في تيسير الزواج من القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيما يلي بعض منها:



أدعية تيسير الزواج والرزق بالزوجة الصالحة:

دعاء موسى عليه السلام عندما قال: رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، فهذا الدعاء سبب في رزقه الله بالزوجة والعمل والأمان.



دعاء الاستغفار، فقد قال الله تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، فالاستغفار سبب في رزق الأولاد والزوجة.



اللهم ارزقني زوجا صالحا تقر به عيني، أو اللهم يسر لي زوجا هينا لينا سهلا قريبا، أو: اللهم اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.



اللهم بحق قولك: إِنَّ اللَّـهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أو اللهم بحق اسمك الودود، أو: اللهم بحق اسمك المجيب.



اللهم ارزقني عفة يوسف وطهارة مريم، أو: اللهم ارزقني زوجة كخديجة أو عائشة، أو: اللهم ارزقني زوجا كإبراهيم أو محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.