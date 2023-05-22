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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس اتحاد المصارعة يكشف مفاجأة بشأن هروب المصارع أحمد بغدودة

اللواء عصام النوار
اللواء عصام النوار

كشف اللواء عصام النوار، رئيس اتحاد المصارعة، تفاصيل جديدة عن هروب المصارع أحمد بغدودة، مؤكدًا أنه لم يحدث منه أي مشاكل أو اعتراضات ولم يتم توقيع عقوبات عليه ويتمتع بأخلاقيات عالية، وهو واعد في المصارعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه قبل شهرين اللاعب كان يشارك ببطولة في كرواتيا، فلماذا لم يهرب وقتها؟، مشيرًا إلى أن المصارع خامة جيدة وحقق بطولات كثيرة وربما ينظر لأقرانه من الرياضيات الأخرى، ووزارة الشباب والرياضة وفرت كل الدعم هذا العام وللمرة الأولى يكون هناك مرتبات وبدلات للمصارعين.

شبكة لاستقطاب المصارعين المصريين بفرنسا

وكشف خلال المداخلة، عن أن هناك شبكة موجودة في فرنسا لاستقطاب اللاعبين المصريين يقودها مصري مقيم هناك وتم الإبلاغ عنها إحدى الجهات الرسمية ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، تحدث مع رئيس الاتحاد الإفريقي وأصر على أن يناقش في كونجرس الاتحاد الدولي، ليتم وضع قواعد لهذا الأمر.

وأكد أن المصارع المصري إذا توافرت له الظروف المناسبة فيكون بطل عالم، والمصارع "بغدودة" يتلقى مرتبين من وزارة الشباب والرياضة ومن اتحاد المصارعة.

وعن كيفية أخذه الباسبور الخاص منه أكد أنه طلب الباسبور الخاص به من أجل تغيير العملة لأنه ممنوع تغير العملة بدونه، وإنسانيًا تم منحه له ومن هنا غادر تونس.

رئيس اتحاد المصارعة أحمد بغدودة هروب شبكة لاستقطاب المصارعين فرنسا الباسبور الدكتور أشرف صبحي

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