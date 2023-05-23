الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من«حياة كريمة» بمركز إسنا فى الأقصر: استقبلنا أعضاء المبادرة بالطبول

حياة كريمة بمركز
حياة كريمة بمركز إسنا في الأقصر

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتقديم الكثير من الخدمات لسكان مركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر، من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية ، إلى جانب تطوير وتجديد الوحدات الصحية داخل المركز، و إنشاء محطات جديدة للصرف الصحي، وتوصيل المياه النظيفة لجميع المنازل داخل القرية ، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للسكان، وتوفير لهم حياة هادئة بعد معاناة استمرت معهم لسنوات طويلة.

«ثروت محمود»، يعيش في مركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب عدم وجود الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها بشكل كبير في حياته اليومية، كما أن الوحدة الصحية داخل المركز كانت تفتقر للخدمات الطبية، وذلك جعل الحالة الصحية للسكان تدهورت بشكل كبير، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحقق أحلامه من خلال توفير الخدمات وتطوير البنية التحتية داخل المركز والقرى التابعة له.

وقال«ثروت»لـ«الدستور»، إن المركز في الماضي كان يفتقر لجميع الخدمات التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية، ما تسبب في تدهور الحالة المعيشية للسكان، وذكر أن تدهور منظومة الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب في القرى التابعة للمركز أدى إلى معاناة الأهالي من الأمراض الجلدية والروائح الكريهة، كما أدى لزيادة أعداد الوفيات.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاءت بالخير وأدخلت المياه النظيفة للعديد من المنازل، إلى جانب تطوير محطات الصرف الصحي، وإنشاء محطات جديدة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة التي كانت ناتجة عن تدهور منظومة الصرف داخل المركز، كما وفرت خدمات كثيرة للسكان، ومنها تطوير وإحلال مراكز الشباب والوحدات الصحية، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للسكان، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات وارتقوا بالسكان ووفروا الحياة الهادئة لهم، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة بعدما وفرت الخدمات للسكان وأصبحوا يتمتعون بحياة هادئة خالية من القلق والتوتر. 

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