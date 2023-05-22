زياد مكاري لـ"القاهرة الإخبارية": الإعلام العربي قادر على منافسة الإعلام الدولي

أكد زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني، استعداد بلاده لإطلاق فعالية بيروت عاصمة الإعلام، لافتًا إلى أنه لم يأخذ قرشًا من ميزانية الدولة، وأن الفعالية تلقت دعما من ناس مؤمنين بها.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن لبنان سيشهد احتفاليات وفعاليات بشكل أسبوعي، مردفا: "نفتخر جميعًا بأن بيروت مازالت موجودة".

ولفت إلى أن البلدان العربية لديها تطور وطموح بالإعلام، وهناك تكامل لبناني مصري في مجالات الإعلام، ولبنان يعرض فيه كثير من المسلسلات المصرية القديمة، منوهًا أن التقارب العربي ستكون انعكاساته إيجابية.

وأردف: "عندنا إرث إعلامي جيد وإبداع وطاقات جيد لمواكبة التغيير، ومع التطور التكنولوجي الرهيب بالعالم العربي، واتجاه الحكام العرب نحو الانفتاح، مؤشر جيد لمستقبل الشعوب العربية والإعلام العربي".

وأكد أن الإعلام العربي، قادر على منافسة الإعلام الدولي، ومنافسة مؤسسات إعلامية كبيرة مثل سي إن إن، لافتا إلى وجود مؤسسات إعلامية عربية بفرنسا، ومؤسسات إنجليزية بالخليج.

وكشف أنه سيتم اعتماد اللغة الأرمينية في مؤتمر الإعلام.