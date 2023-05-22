المئات يستقبلون محمد رمضان أثناء تصوير مشاهد "ع الزيرو" بالمنصورة (فيديو)

تجمع حشد كبير من المواطنين على كورنيش النيل بالمنصورة لاستقبال الفنان محمد رمضان، أثناء تصوير مشاهد فيلمه الجديد “ع الزيرو” بالمدينة.

ونشر “رمضان” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، مقطع فيديو أثناء تصوير مشاهده في فيلم “ع الزيرو”.

وأظهر المقطع تجمع مئات المعجبين بـ"رمضان" على كورنيش النيل بالمنصورة، وعلق عليه: “النهاردة من تصوير فيلم ع الزيرو في مدينة المنصورة الحبيبة ربنا يديم الحُب ان شاء الله ميعادنا عيد الاضحى و مكاننا السينما ثقة في الله إكتساح”.

واستأنف النجم محمد رمضان تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "ع الزيرو"، والذي يخوض بطولته برفقة النجمة نيللي كريم.

وكشف رمضان عن شخصيته في فيلم "ع الزيرو" ويظهر خلال الأحداث بشخصية تدعى حمزة وشهرته "دراجون" ويعمل "دي جي" مشهورًا في مصر، فيما تجسد نيللي كريم شخصية تدعى مريم.

ومن المقرر طرح الفيلم السينمائي "ع الزيرو" بدور العرض السينمائية للجمهور ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ويسعى فريق الفيلم بأكمله للانتهاء من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق لهم سوى أسبوع واحد فقط، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز.

تفاصيل وأحداث فيلم "ع الزيرو"

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار أكشن اجتماعى، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

صناع وأبطال فيلم "ع الزيرو"

فيلم "ع الزيرو"، بطولة نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.