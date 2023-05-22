الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الزراعة: الإفراجات المتكررة عن الأعلاف تعنى توازن الأسعار بالسوق

الدكتور محمد القرش،
الدكتور محمد القرش،

قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إن هناك متابعة دورية على مبادرة الإفراج عن الأعلاف، وبالفعل تم الإفراج عن 5 ملايين طن من الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الفترة الماضية. 

الإفراج عن الأعلاف 

وأكد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذه الإفراجات المتكررة تعني انخفاض أسعار الأعلاف بالأسواق نتيجة توافر كميات الأعلاف بالأسواق، ومن ثم انخفاض أسعار البيض والدواجن. 

أضاف أن هناك توسعا ملحوظا في مصادر الاستيراد لرءوس الماشية، حيث لم يعد استيراد مصر من المواشي مقتصراً على السودان، بل أصبحت دولة تشاد ضمن الدول التي تستورد منها مصر بجانب السودان. 

ضبط الأسعار بالأسواق

وتابع "قبل أيام عيد الأضحى سيتم ضخ كميات من اللحوم بمنافذ البيع لضمان استقرار الأسعار، كما ستكون هناك متابعة مستمرة ودورية على منافذ البيع لضمان عدم استغلال التجار للمواطنين بهذه الأيام المباركة".

محمد القرش متحدث الزراعة الافراج عن الاعلاف الحياة اليوم الحياة

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