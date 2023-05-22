الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد 10 سيارات قلاب جديدة

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان سيارات القلاب الجديدة بواقع 10 سيارات سعة 5 طن تسلمتها المحافظة ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جارى إستكمال توريدهم بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه. 

وجاء ذلك فى ضوء الجهود المبذولة لدعم منظومة النظافة العامة، وللحفاظ على البانوراما الجمالية. 

كما أطمئن المحافظ على حركة التشغيل للسيارة والقلاب الملحق بها ، وكذا جودة محتويات شنطة المستلزمات التى تم توفيرها داخل كل سيارة. 

وخلال تفقده للسيارات الجديدة برفقة المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والمهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة أكد محافظ أسوان على أننا نعمل جاهدين على الإرتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة لإنجاح المنظومة وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة. 

وشدد المحافظ على ضرورة الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفنى لهذا الأسطول من السيارات والمعدات ، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها من المستلزمات الأخرى للحفاظ على سلامة السيارات من أى أعطال أو نسبة تهالك. 

الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي السيارات والمعدات الطرق العامة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان النظافه العامة المعدات اللازمة دعم منظومة النظافة

الأكثر قراءة

76 غرزة في الوجه.. كواليس خناقة طلاب ثانوي أمام مدرسة بشبرا الخيمة

مصر وعمان.. شراكة طموحة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

بعد غياب 5 سنوات.. رفض "عبلة كامل" للتكريم يُثير الجدل

بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته بالاعتداء على طليقته في الهرم

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس