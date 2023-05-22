محافظ أسوان يتفقد 10 سيارات قلاب جديدة

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان سيارات القلاب الجديدة بواقع 10 سيارات سعة 5 طن تسلمتها المحافظة ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جارى إستكمال توريدهم بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه.

وجاء ذلك فى ضوء الجهود المبذولة لدعم منظومة النظافة العامة، وللحفاظ على البانوراما الجمالية.

كما أطمئن المحافظ على حركة التشغيل للسيارة والقلاب الملحق بها ، وكذا جودة محتويات شنطة المستلزمات التى تم توفيرها داخل كل سيارة.

وخلال تفقده للسيارات الجديدة برفقة المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والمهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة أكد محافظ أسوان على أننا نعمل جاهدين على الإرتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة لإنجاح المنظومة وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفنى لهذا الأسطول من السيارات والمعدات ، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها من المستلزمات الأخرى للحفاظ على سلامة السيارات من أى أعطال أو نسبة تهالك.