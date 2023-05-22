نقيب المحامين يترأس مناقصة توريد بطاقات العضوية والأندية

ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الإثنين، جلسة فتح المظاريف الخاصة بالشركات المتقدمة لتوريد بطاقات العضوية والعلاج والأندية وماكينات ومستلزمات الطباعة لعام 2024.

وشدد نقيب المحامين على ضرورة أن يراجع مندوب كل شركة المظروف الخاص به، للتأكد من سلامته وإحكام غلقه بالطريقة المقدم بها، تفعيلا لمبدأ الشفافية.

وأقر نقيب المحامين في جلسة اليوم تأجيل البت في المظاريف الفنية المعروضة من الشركات بعد دراستها، وفحص العينات وإعداد تقرير فني بشأنها، ليوم الأحد المقبل الموافق 28 مايو الجاري في تمام الساعة الواحدة بمقر النقابة، بحضور ممثلي الشركات.

وحث النقيب العام، لجنة الفحص على دراسة وتقييم العروض المقدمة وفق الشروط والمعايير المحددة في وثائق المناقصة، وتقييم العروض بدقة وشفافية وفقاً للقانون.