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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص جراء تصادم سيارتين بالإسماعيلية

جريدة الدستور

أصيب 5 أشخاص جراء تصادم سيارتين ميكروباص مع أخرى ملاكي بإشارة شارعى رضا والمدارس في محافظة الإسماعيلية.

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع ميكروباص بإشارة شارعي رضا والمدارس، بوسط مدينة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.  

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، كما قامت الأجهزة المعنية بإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.  

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لسلامة.

 

 

 

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