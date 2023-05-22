حبس شاب وفتاة بتهمة "الدعارة المدفوعة" في العجوزة

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، الاثنين، حبس شاب وفتاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة الدعارة واستقطاب راغبى المتعة الحرام عبر عبر الإنترنت في العجوزة.

كشفت التحقيقات قيام شاب وسيدة بالترويج لممارسة الدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في العجوزة، وتبين أنه كان يستدرج الزبائن.

وأوضحت التحقيقات أن الشاب والسيدة يستدرجوا الزبائن عن طريق صفحة على “فيسبوك”، بمقابل 3 آلاف جنيه في الليلة.

تبين من التحقيقات الأولية أن الشاب أنشأ صفحة على موقع التواصل "فيسبوك" للترويج للممارسة الدعارة مع الفتيات، بمقابل مبالغ مالية.