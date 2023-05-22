الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شاب وفتاة بتهمة "الدعارة المدفوعة" في العجوزة

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، الاثنين، حبس شاب وفتاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة الدعارة واستقطاب راغبى المتعة الحرام عبر عبر الإنترنت في العجوزة.

كشفت التحقيقات قيام شاب وسيدة بالترويج لممارسة الدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في العجوزة، وتبين أنه كان يستدرج الزبائن.

وأوضحت التحقيقات أن الشاب والسيدة يستدرجوا الزبائن عن طريق صفحة على “فيسبوك”، بمقابل 3 آلاف جنيه في الليلة.

تبين من التحقيقات الأولية أن الشاب أنشأ صفحة على موقع التواصل "فيسبوك" للترويج للممارسة الدعارة مع الفتيات، بمقابل مبالغ مالية.

الجيزة حبس قواد فتاة الدعار الإنترنت العجوزة

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