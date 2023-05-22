رئيس مهرجان الأقصر للسينما: الدورة 13 تحمل اسم المخرج خيري بشارة

أعلن السيناريست سيد فؤاد الجناري، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن إطلاق الدورة الـ 13 من المهرجان باسم المخرج خيري بشارة، أحد مؤسسي تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، وذلك لما قدمه من أفلام سينمائية روائية وتسجيلية مميزة تحمل أسلوبه الخاص في تقديم ملامح وهموم وأحلام الإنسان المصري البسيط، وأصبحت أعماله إضافة كبيرة، وجزء مهم من صناعة السينما التي امتدت لـ 127 عاماً.

وأضاف فؤاد في بيان له، أنه في إطار هذا التكريم لـ “بشارة” سيصدر كتاب عنه وعن أعماله الفنية الروائية والتسجيلي.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان، بأن الدورة الثالثة عشرة ستنطلق في الفترة من 19 إلى 25 أبريل 2024، وجرى اختيار الموعد بعد التنسيق مع المهرجانات الإفريقية المهمة في القارة الإفريقية وخارجها.

وأكدت “الحسيني” أن تلك الدورة ستحتفي بالمخرجة السنغالية صافي فاي والتي رحلت عن عالمنا في مارس الماضي، وهي أول مخرجة أفريقية قدمت أفلام في جنوب الصحراء واهتمت بالمرأة والفلاحين البسطاء في السنغال في إطار سينمائي حمل جودة، وتميز كبيرين وقد كرمها مهرجان الأقصر في دورته السابقة.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين وهو أول مهرجان تنظمة مؤسسة مدنية غير ربحية عام 2011، ويقام الآن طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238/2018 بدعم ورعاية من وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والآثار (هيئة تنشيط السياحة) الخارجية – الشباب والرياضة وبرعاية إعلانية من البنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.