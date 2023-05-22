الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس مهرجان الأقصر للسينما: الدورة 13 تحمل اسم المخرج خيري بشارة

مهرجان الأقصر
مهرجان الأقصر

أعلن السيناريست سيد فؤاد الجناري، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن إطلاق الدورة الـ 13 من المهرجان باسم المخرج خيري بشارة، أحد مؤسسي تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، وذلك لما قدمه من أفلام سينمائية روائية وتسجيلية مميزة تحمل أسلوبه الخاص في تقديم ملامح وهموم وأحلام الإنسان المصري البسيط، وأصبحت أعماله إضافة كبيرة، وجزء مهم من صناعة السينما التي امتدت لـ 127 عاماً.

وأضاف فؤاد في بيان له، أنه في إطار هذا التكريم لـ “بشارة” سيصدر كتاب عنه وعن أعماله الفنية الروائية والتسجيلي.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان، بأن الدورة الثالثة عشرة ستنطلق في الفترة من 19 إلى 25 أبريل 2024، وجرى اختيار الموعد بعد التنسيق مع المهرجانات الإفريقية المهمة في القارة الإفريقية وخارجها.

وأكدت “الحسيني” أن تلك الدورة ستحتفي بالمخرجة السنغالية صافي فاي والتي رحلت عن عالمنا في مارس الماضي، وهي أول مخرجة أفريقية قدمت أفلام في جنوب الصحراء واهتمت بالمرأة والفلاحين البسطاء في السنغال في إطار سينمائي حمل جودة، وتميز كبيرين وقد كرمها مهرجان الأقصر في دورته السابقة.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين وهو أول مهرجان تنظمة مؤسسة مدنية غير ربحية عام 2011، ويقام الآن طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238/2018 بدعم ورعاية من وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والآثار (هيئة تنشيط السياحة) الخارجية – الشباب والرياضة وبرعاية إعلانية من البنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

السيناريست سيد فؤاد الجناري سيد فؤاد الجناري مهرجان الأقصر مهرجان الاقصر للسينما الافريقية الأقصر للسينما الإفريقية خيري بشارة المخرج خيري بشارة

الأكثر قراءة

عصر جديد.. الموتى يعودون من «بوابة الذكاء الاصطناعى»

"مش للمنظرة".. جمال شعبان يكشف مفاجأة في صورة دولارات محمد رمضان

عبد الحميد: حل أزمة تمويل الوحدات العقارية ضمانات حقيقية للأطراف الثلاثة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

خلاف على "ماكينة الرى".. حبس 4 متهمين بتبادل إطلاق النيران فى كرداسة

الكرملين: مستوى التفاف المجتمع والمواطنين حول الرئيس بوتين عاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس