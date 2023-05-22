قرار مهم من وزير التعليم بشأن منع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات للجمهورية، بشأن منع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023.

وجاء بقرار الوزير، أنه سيتم الحظر على المراقبين والملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2023، باصطحاب الهواتف الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ومن المقرر، قد تتولى المديريات التعليمية التنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بضرورة الالتزام بمنع دخول أي هاتف محمول مع مراقب أو ملاحظ داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ووفقا لقرار وزير التعليم، بأن كل مراقب أو ملاحظ سيترك هاتفه المحمول في مكتب رئيس اللجنة، قبل دخول اللجان، على أن يتسلمه بعد انتهاء من الامتحان.



جدير بالذكر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو وتستمر لمدة شهر على أن تنتهي يوم 13 يوليو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.