سبب هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة.. "الأرصاد" توضح

حالة من القلق سيطرت على روّاد السوشيال ميديا والمواطنين في الشارع المصري بسبب وجود عاصفة ترابية، لا يعلمون مصدرها ولا إلى متي ستسمر وهو الأمر الذي أثار خوفهم.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن السر وراء هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة إلى مصر خلال هذه الأيام بسبب تأثرنا بمنخفض جوي صحراوي.

وتابعت غانم، في تصريحات لـ"الدستور": "تأثر البلاد بسبب منخفض جوي صحراوي موجود في الصحراء الغربية مع وجود كتل هوائية جنوبية، وهذه الكتل كانت سرعتها ما بين 30 لـ 40 متر على الساعة، وبالتالي هذا منخفض جوي صحراوي او يمكن أن نطلق عليه خماسين".

وأضافت: "هذا المنخفض أدي إلى إثارة الرمال والاتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما أنه أدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، في بعض الطرق والأماكن على اغلب محافظات القاهرة الكبري".

ولفتت إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع، إلا أنها ستكون بمعدل أقل من الارتفاع الذي شهدناه خلال الأيام الماضية، موضحًة متوسط درجات الحرارة على مدار الأسبوع ستكون ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، تأثرا بالكتل الهوائية الصحراوية التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وأوضحت أن درجات الحرارة في فترات الليل بدأت في التحسن عن الأيام الماضية والأسابيع الماضية، والأجواء بدأت أكثر اعتدالًا في فترات الليل، والصباح الباكر، ونصحت بمتابعة النشرات الجوية لأنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درحات الحرارة تشهده البلاد لذا يجب على المواطن أن يكون حذر.

مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية

وناشدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بمتابعة نشرات الأرصاد باستمرار والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، محذرة من بدء الأجواء الحارة خلال فترات النهار وعدم انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى على غرار الأيام الماضية.