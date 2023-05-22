الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطاقة الأمريكية EIA: انخفاض أسعار النفط الخام للنصف الثاني من عام 2023 ولعام 2024

النفط
النفط

انخفضت توقعات أسعار النفط الخام لبقية عام 2023 ولعام 2024 في توقعاتنا للطاقة قصيرة الأجل لشهر مايو (STEO) الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA، بسبب الانخفاضات السريعة نسبيًا في أسعار النفط الخام منذ أبريل، بين 12 أبريل 2023 و4 مايو 2023.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA، انخفاض سعر خام برنت بمقدار 16 دولارًا للبرميل (ب) إلى 73 دولارًا للبرميل، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 15 دولارًا للبرميل إلى 69 دولارًا للبرميل، وتتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج أوبك وزيادة الطلب إلى زيادات معتدلة نسبيًا في الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA، أن الانخفاضات الأخيرة في الأسعار ناتجة عن مجموعة من عوامل العرض والطلب في السوق على جانب الطلب.

وأشارت أنباء انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين - وهو مؤشر للظروف الاقتصادية- إلى مخاوف السوق بشأن النمو الاقتصادي في الصين والركود الأمريكي المحتمل. 

كما أدت المخاوف بشأن القطاع المصرفي بعد إغلاق بنك فيرست ريبابليك وبيعه لاحقًا إلى زيادة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

ولفتت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA إلي أن تدفقات النفط من روسيا ظلت أعلى من المتوقع، مما أدى إلى زيادة المعروض النفطي العالمي وفرض ضغطًا هبوطيًا على أسعار النفط الخام. 

ومع ذلك، في أبريل 2023 وافق أعضاء أوبك + على خفض إنتاج النفط حتى عام 2023. 

الطاقة الأمريكية EIA أنخفاض أسعار النفط

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