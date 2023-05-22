الإثنين 22 مايو 2023
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مصر

توزيع درجات مادة العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023 وباقي المواد

توزيع درجات مادة
توزيع درجات مادة العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023

يستعرض الدستور توزيع درجات مادة العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023 حيث تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية وذلك بسبب قلق الطلاب عقب الانتهاء أداء اختبارات المادة حيث انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 وتستمر لمدة أسبوع وفقا للجدول المعتمد.

توزيع درجات مادة العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات مادة العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023 وباقي المواد الدراسية خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني وهى كما يلي :-

  • توزيع درجات طلاب 3 إعدادي في مادة العلوم 20 درجة والنجاح من 10 درجات في الفصل الدراسي الواحد.
  • توزيع درجات طلاب 3 إعدادي في مادة اللغة العربية 40 درجة والنجاح من 20 درجات في الفصل الدراسي الواحد.
  • توزيع درجات طلاب 3 إعدادي في مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة والنجاح من 15 درجات في الفصل الدراسي الواحد.
  • توزيع درجات طلاب 3 إعدادي في مادة الرياضيات 30 درجة والنجاح من 15 درجات في الفصل الدراسي الواحد.
  • توزيع درجات طلاب 3 إعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة والنجاح من 10 درجات في الفصل الدراسي الواحد.
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كيفية الحصول على نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2023

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة نتائج طلاب الشهادة الإعدادية.
  • كتابة بيانات الطالب المستعلم عن النتيجة بالتفصيل.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات.
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أخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

حدد الجدول المنظم لسير الامتحانات النهائية يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 كأخر موعد لامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي حيث يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في غضون 10 ايام عقب الانتهاء من التصحيح.

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