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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صعب وطويل.. شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحان الهندسة بالجيزة

طلاب
طلاب

اشتكى عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من صعوبة وطول أسئلة امتحان الهندسة اليوم.

وقال الطلبات من أمام لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الاعداديه بنات، بالدقي، إن الامتحان جاءت به مسائل كثيره غير مباشرة،  وتحتاج إلى وقت للتفكير.

وأكدت الطالبات، أن أسئلة الامتحان تحتاج إلى خطوات للوصول للحل، بالإضافة إلى ان الامتحان طويل جدًا.

وكان قد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من امتحان مادة الهندسة، فى ثالث ايام امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2022/2023.

ومن جانبه، أصدر أشرف سلومة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية اللجان والعمل على الحل الفورى لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحانية.

وفى سياق متصل، تابع وكيل الوزارة بمحافظة الجيزة ، إدارتى شمال والدقى ، متفقدا جاهزية لجان رفاعة الطهطاوي الابتدائيه وأحمد زويل الاعداديه والمستقبل الاعداديه واطمئن علي الإضاءة والتهوية ونظافة اللجان الفرعية، وكذلك تعقيمها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من نظاقة وتعقيم الحمامات.

كما تابع سلومة، الكنترولات ومدى جاهزيتها وتوفير جميع احتياجاتها اللازمة لأداء عملها فى جو هادئ ومريح.

ونبه وكيل الوزارة، مشددا على دور أمن اللجان الهام فى ضرورة عدم السماح لأى طالب أو طالبة باصطحاب الهاتف المحمول أو أى وسائل إتصالات حرصا على مصلحة الطالب حتى لا يتعرض إلى المساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

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