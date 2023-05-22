الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الدبلومات الفنية يواصلون أداء الامتحانات العملية

طلاب
طلاب

يواصل طلاب الدبلومات الفنية "صناعي – زراعي – تجاري – فندقي"، اليوم الإثنين، الامتحانات العملية للعام الدراسي 2022 - 2023.

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

وتجري الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي وفق عدد الدفعات اليومية للطلاب، على النحو التالي:
- عدد "690" لجنة عقدت بها امتحان العملي – المعامل، بإجمالي عدد  "129025" طالبا وطالبة.
- عدد "30" لجنة عقدت بها امتحان التقييم النهائي – لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بإجمالي عدد "1819" طالبا وطالبة.

وكان قد  أشاد ممثلو سوق العمل المشاركون في أعمال التقييم النهائي بكل النوعيات بالمستوي الفني الذي أظهره الطلاب أثناء التقييم المهاري، وكذلك بملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب، والتي تحتوي على أدلة أداء الطلاب المهارات المختلفة أثناء الأعوام الدراسية، والتأكيد على المستوى المتميز لدى الطلاب.

2022 2023 الامتحانات العملية والمعملية التربية والتعليم الدبلومات الفنية الثانوية الفنية الصناعية الثانوية الفنية

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