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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السلطات الألمانية تتهم 4 أشخاص ببيع برامج تجسس للاستخبارات التركية

ألمانيا
ألمانيا

وجه مدعون ألمان تهمًا إلى أربعة مدراء شركة، ببيع برامج معلوماتية بشكل غير قانوني لأجهزة الاستخبارات التركية لاستخدامها في التجسس على المعارضة في البلاد، كما أعلن مسئولون الإثنين.

المشتبه بهم من شركة FinFisher وهي شركة مقرها ميونيخ تعمل على تطوير وبيع برامج التجسس لوكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات.

هم متهمون بخرق القوانين التي تحظر بيع المنتجات "ذات الاستخدام المزدوج" لأغراض مدنية وعسكرية، إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بدون موافقة السلطات.

بحسب مدعي ميونيخ، فإن الشركة وقعت كما يعتقد عقدًا بقيمة أكثر من خمسة ملايين يورو في 2015 لبيع برامج المراقبة لأجهزة الاستخبارات التركية إلى جانب التدريب والدعم.

في 2017، عُرض برنامج "FinSpy" على حركة معارضة تركية لتنزيله من موقع مزيف "بذرائع كاذبة من أجل التجسس عليهم" كما قال المدعون.

يسمح برنامج التجسس لمستخدميه بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ومراقبة الاتصالات.

وفي محاولة لإخفاء ضلوع شركة FinFisher، تمت تسمية شركة بلغارية في العقد كبائع لبرامج التجسس.

وقال المدعون إنه لا السلطات الألمانية أو البلغارية أصدرت ترخيصًا لتصدير البرنامج.

بدأت السلطات الألمانية التحقيق بعد أن قدمت أربع منظمات غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان شكاوى في 2019.

وجهت التهم أمام محكمة منطقة ميونيخ في وقت سابق من هذا الشهر.

مدعون ألمان برامج معلوماتية الاستخبارات التركية التجسس المعارضة

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