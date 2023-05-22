محافظ أسوان يوجه للاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته لمسؤولى التربية والتعليم بالاستعداد الجيد والكامل لإنطلاق إمتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات والـ5 سنوات للعام الدراسى 2022/2023 يوم السبت المقبل وتنتهى الخميس 8 يونيو المقبل وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل الوزارة بقيادة الدكتور رضا حجازي.

وشدد محافظ أسوان على تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وإمدادها بالأجهزة والمستلزمات، إضافة إلى الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان وحسن معاملة أبنائنا الطلاب بإجمالى 16 ألف و305 طالب وطالبة موزعين داخل 69 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية، مع تذليل أى عقبات قد تواجههم، وتوفير المناخ الملائم لهم.

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم للإستعدادات الجارية على محافظ أسوان، والذى كلف بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الإمتحانات يومياً برئاسة مدير المديرية، مع التنسيق بين المديرية والجهات المعنية بالصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء ومياه الشرب والتموين والأمن والحماية المدنية وفقاً لبروتوكولات التعاون الموقعه لتسهيل أعمال إمتحانات الدبلومات الفنية، والتعامل الفوري مع أى أحداث طارئة.

من ناحية أخرى قرر اللواء أشرف عطية صرف مكافأة مالية قدرها 5 ألاف جنيه، وشهادة تقدير للطالبة إسراء محمد سيد بمدرسة النور للمكفوفين " بالمرحلة الإعدادية " لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى أول" للعام الدراسى 2022/2023، وذلك تكريماً لنجاحها وتفوقها فى حفظ القرآن الكريم كاملاً، بالإضافة إلى الأربعين النووية.

كما قدم أشرف عطية خالص التهانى القلبية للمسئولين بمديرية التربية والتعليم، ولأبناؤه الطلاب لما حققوه من 12 مركز متقدم ( الأول والثانى والثالث ) على مستوى الجمهورية فى مسابقة التفوق الكشفى للعام الدراسى 2022/2023 سواء للفعاليات أو الأنشطة أو المسابقات أو المبادرات أو مهرجانات الحركة الكشفية.

من جانبه، أوضح عبد الكريم لطفى أنه تم تطهير وتعقيم جميع لجان الدبلومات الفنية بواقع 33 لجنة صناعى نظام ٣ سنوات، و ٧ لجان صناعى إعداد مهنى، ولجنة صناعى نظام ٥ سنوات، و ١٩ لجنة تجارى نظام ٣ سنوات، ولجنة تجارى نظام ٥ سنوات، ولجنتان فندقى نظام ٣ سنوات، ولجنة واحدة فندقى نظام ٥ سنوات، و ٤ لجان زراعى نظام ٣سنوات، ولجنة واحدة تعليم مزدوج منهم ٢٣ لجنة بإدارة أسوان، و 5 لجان بإدارة دراو، و 7 لجان بإدارة نصر النوبة، و ١٢ لجنة بإدارة كوم أمبو، و ٢٢ لجنة بإدارة إدفو.

ولفت إلى أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال النظافة والتطهير لجميع الإستراحات المخصصة للمنتدبين بواقع ٤٠ إستراحة من بينهم 7 إستراحات بإدارة أسوان، و8 استراحات بإدارة نصر النوبة، و3 استراحات بإدارة دراو، و9 إستراحات بإدارة كوم أمبو، و13 استراحة بإدارة إدفو حيث تم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من آسرة ومشتملاتها، وبوتاجازات، وتليفزيونات، وثلاجات، ومراوح، ومبردات مياه وغيرها بما يضمن إقامة كريمة للمنتدبين، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة ٦ خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الإمتحانية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه بالنسبة للمراكز التى حققتها المديرية فى مسابقة التفوق الكشفى على مستوى الجمهورية شملت الحصول على المركز الثالث لمرحلة البراعم (رياض أطفال) لمدرسة محمد زكى على الإبتدائية التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية (المستوى الثانى)، وأيضاً المركز الثانى جمهورياً لمرحلة الأشبال لمدرسة عمر بن عبدالعزيز الإبتدائية التابعة لإدارة كوم امبو التعليمية (المستوى الثالث)، والمركز الثانى جمهورياً لمرحلة الكشافة (المستوى الثالث) لمدرسة الإعدادية الحديثة التابعة لإدارة إدفو التعليمية، وكذا المركز الثانى جمهورياً لمرحلة الكشاف المتقدم عام (المستوى الثالث) لمدرسة الشهيد محمد خالد الثانوية التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، والمركز الأول جمهورياً لمرحلة الكشاف متقدم (فنى) لمدرسة إدفو الصناعية التابعة لإدارة إدفو التعليمية (المستوى الثالث)، والمركز الثانى جمهورياً لمرحلة الأشبال لذوى الإحتياجات (صم) ( المستوى الثالث) لمدرسة الأمل للصم التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والمركز الأول جمهورياً لمرحلة الكشافة لذوى الإحتياجات (صم) ( المستوى الثانى) لمدرسة الأمل للصم التابعة لإدارة أسوان التعليمية.

وأوضح أنه تم الحصول أيضاً على المركز الثانى جمهورياً لمرحلة الأشبال لذوى الإحتياجات (التربية الفكرية) ( المستوى الثانى ) لمدرسة التربية الفكرية التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والمركز الأول جمهورياً فى مجال مشروعات الخدمة العامة ( المستوى الثانى ) جميع الفرق التابعة لإدارة دراو التعليمية، والمركز الثانى جمهورياً فى مجال سجل المحافظة ( المستوى الثانى ) المسئول المركزى بالمديرية، والمركز الثالث جمهورياً فى المهرجان الكشفى ( المستوى الثالث ) لمدرسة الفرنسيسكان الخاصة التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، والمركز الأول جمهورياً ( المستوى الثانى ) فى مجال المبادرات لمدرسة إدفو الصناعية التابعة لإدارة إدفو التعليمية.