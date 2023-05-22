محمود عنبر: الدولة تؤكد ضرورة وجود سياسة اجتماعية لمساعدة المواطنين (فيديو)

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية تعتبر واحدة من الأركان الأساسية للأيديولوجية الاقتصادية للدولة المصرية، وهناك تسلسل تاريخي بسيط منذ أن تبنت مصر برامجها للإصلاح الاقتصادي عام 2016.

وأضاف عنبر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي استتبعه ظهور بعض القرارات التي أثرت بشكل أو بأخر على متوسطي ومحدودي الدخل.

ونوه أستاذ الاقتصاد، بأننا شهدنا سياسات اجتماعية واضحة كان الغرض منها تقليل تبعات هذا القرار نظرًا لأهميتها الاقتصادية بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه خلال جائحة كورونا شهدنا اهتماما كبيرا من الدولة، حيث أكدت الدولة ضرورة وجود سياسة اجتماعية لمساعدة المواطنين بالرغم من الأزمة.

قفزات وزيادة ملحوظة لبرامج الفئات المتوسطة والفقيرة

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الدولة كان لديها توجه نحو سياسة اجتماعية، حيث قدمت العديد من البرامج الخاصة لدعم العمالة غير المنتظمة وزيادة الدعم وغيره، لافتًا إلى أننا نشهد قفزات وزيادة ملحوظة في البرامج الخاصة بدعم الفئات المتوسطة والصغيرة.