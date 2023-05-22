الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل عصابة تخصصت في سرقة أبواب المقابر بالخليفة للمحاكمة

جريدة الدستور

أمرت نيابة الخليفة والمقطم والجزئية، اليوم الإثنين، إحالة تشكيل عصابي يسرق الأبواب الحديدية من المقابر بأسلوب الخلع ، إلى المحاكمة العاجلة.

كانت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة  أثناء ملاحظة الحالة الأمنية، قد  تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية حال استقلالهم مركبة "توكتوك" قيادة أحدهم محمل عليها باب حديد مجهول المصدر.
وبمواجهتهم اعترفوا بسرقته من مدخل أحد المدافن بدائرة القسم بأسلوب الخلع، كما أمكن التوصل إلى المجنى عليه، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي، في سرقة الأبواب الحديدية من المقابر بأسلوب الخلع، كما أقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم حسن النية صاحب ورشة حدادة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

نيابة الخليفة والمقطم والجزئية الأبواب الحديدية تشكيل عصابي إحالة المحاكمة العاجلة

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