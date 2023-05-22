نجوم العالم يعلنون تضامنهم مع فينيسيوس بعد "عنصرية" مباراة فالنسيا

عبر نجوم كرة القدم في العالم، عن كامل تضامنهم مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الذي تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني.

وكانت جماهير فريق فالنسيا، قد وجهت هتافات عنصرية ضد فينيسيوس، ليدخل بعدها معهم في مشادات لفظية إلى جانب دخول في مشادة مع لاعبي الفريق المضيفة، قبل أن يخرج النجم البرازيلي بعدها مطرودًا بالبطاقة الحمراء بسبب الاعتداء على أحد لاعبي "الخفافيش".

وأعلن رونالدو نزاريو، النجم السابق للمنتخب البرازيلي، عن مساندته لنجم ريال مدريد، حيث قال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "حلقة جديدة من العنصرية في الدوري الاسباني، مرة أخرى مع فينيسيوس. إلى عندما؟ طالما هناك حصانة وتواطؤ، ستكون هناك عنصرية".

وأضاف: "من غير المقبول أن يكون الحكام والاتحاد والسلطات لا يتخذون أي إجراء، وأن يصفق المشجعون لمثل هذا التصرف السخيف. هذا يكفي. فينيسيوس، اعتمد علي في معركتك. إنها معركتنا".

Mais uma vez um episódio de racismo na @LaLiga. Mais uma vez com o @vinijr. Até quando? Enquanto houver impunidade e conivência, haverá racismo. É inadmissível que árbitros, Federação e autoridades também fiquem sem ação e que torcedores aplaudam tamanho absurdo. Basta. Vini,… pic.twitter.com/s92Xq8K4XV — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) May 21, 2023

ومن جانبه، أعرب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن دعمه لفينيسيوس، حيث قال في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»: "أنت لست وحدك. نحن معك وندعمك".

بينما أعلن المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان، دعمه للمهاجم البرازيلي، بتغريدة مقتضبة عبر حسابه على «انستجرام»: "نحن معك أخي. في جملة مماثلة، قال البرازيلي نيمار، مهاجم الفريق الباريسي: "أنا معك".

أما ريتشارلسون، مهاجم منتخب البرازيل ونادي توتنهام هوتسبير، فقال عبر حسابه على «انستجرام»: "لقد فعلوا دائمًا كل شىء لمنع السود من الوصول إلى القمة، استبعدوا وهمشوا وقتلوا ولكنهم لن يقضوا أبدًا على أولئك الذين ولدوا ليكونوا عظماء. ينسي التاريخ الجرذان ويلوح في الأفق الكبير الذي يحارب هؤلاء الأشرار.. نحن دائمًا مع فيني".