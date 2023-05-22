الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النقل العام: 220 مليون جنيه تكلفة الفئات المستثناة

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف  اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أن الهيئة تتكلف تقريبا 220 مليون جنيه للفئات المستثناة من مقابل التذكرة، سواء استثناء كلى أو جزئي، وتم مخاطبة الوزارات لتحمل هذه التكلفة، وذلك في إطار تقليل النفقات وتعظيم الموارد، منهم 35 ألف اشتراك لمن هم فوق الـ70 عاما في حين أن تكلفة الاشتراك للواحد تبلغ 3250 جنيها في العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، لهيئتي "النقل العام بمحافظة القاهرة"، و"نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية".

وعقب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع، قائلا: "هناك العديد من الإجراءات لترشيد الاستهلاك والإنفاق ولنا في القطاع الخاص نموذج، متسائلا عما يتقاضاه السائق والمحصل بالهيئة من الحصيلة اليومية حافزا؟ مشددا على ضرورة أن تكون هناك حوكمة لضبط المنظومة الخدمية، متسائلا عن إمكانية تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص".

وعقب اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، قائلا: "المحصل والسائق يحصل كل منهما على 12% من قيمة التذكرة الواحدة بواقع 24% للاثنين يوميا من حصيلة التذاكر يوميا".

اجتماع لجنة الإدارة المحلية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشراكة مع القطاع الخاص النائب محمد الحسيني ترشيد الاستهلاك هيئة النقل العام بالقاهرة

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