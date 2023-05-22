بوتين يجرى تغييرات فى وزارة الخارجية ويلغى منصب نائب مكافحة الإرهاب

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قرارًا يقضي بتعيين سيرجي بوتين نائبًا لوزير الخارجية الروسي.

وبحسب المرسوم الرئاسي سيدخل تعيين سيرجي بوتين نائبًا لوزير الخارجية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، وفقًا لما نشرته قناة روسيا اليوم.

كما أصدر الرئيس الروسي مرسومًا آخر بشأن تغييرات في الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، فقد منحها الحق في أن يكون لها 10 نواب للوزير، إضافة إلى 43 دائرة في مجال الأنشطة الرئيسية للوزارة وإدارتين.

كما تم استبعاد منصب نائب وزير الخارجية لمكافحة الإرهاب من سجل الوظائف، وأقيل أوليج سيرومولوتوف من هذا المنصب بمرسوم من بوتين.

وشغل سيرجي بوتين نائب وزير الخارجية الجديد منصب مدير إدارة الأمانة العامة بوزارة الخارجية الروسي، كما شغل منصب القنصل العام لروسيا في نيغاتا باليابان، وفي 2011-2013 شغل وزير مستشار في السفارة الروسية باليابان، ومنذ أغسطس يشغل منصب مدير إدارة الأمانة العامة في الوزارة.