الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يجرى تغييرات فى وزارة الخارجية ويلغى منصب نائب مكافحة الإرهاب

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قرارًا يقضي بتعيين سيرجي بوتين نائبًا لوزير الخارجية الروسي.

وبحسب المرسوم الرئاسي سيدخل تعيين سيرجي بوتين نائبًا لوزير الخارجية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، وفقًا لما نشرته قناة روسيا اليوم.

كما أصدر الرئيس الروسي مرسومًا آخر بشأن تغييرات في الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، فقد منحها الحق في أن يكون لها 10 نواب للوزير، إضافة إلى 43 دائرة في مجال الأنشطة الرئيسية للوزارة وإدارتين.

كما تم استبعاد منصب نائب وزير الخارجية لمكافحة الإرهاب من سجل الوظائف، وأقيل أوليج سيرومولوتوف من هذا المنصب بمرسوم من بوتين.

وشغل سيرجي بوتين نائب وزير الخارجية الجديد منصب مدير إدارة الأمانة العامة بوزارة الخارجية الروسي، كما شغل منصب القنصل العام لروسيا في نيغاتا باليابان، وفي 2011-2013 شغل وزير مستشار في السفارة الروسية باليابان، ومنذ أغسطس يشغل منصب مدير إدارة الأمانة العامة في الوزارة.

الرئيس الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي بوتين وزير الخارجية وزارة الخارجية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني

"متواضع وذوق جدًا".. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال بعثة إسبانية للتنقيب عن الآثار فى إهناسيا

القصة الكاملة.. كيف تصدّر محمد رمضان الترند بالدولارات؟

الزمالك يفكر فى خطف نجم الإسماعيلى.. وهذا ما طلبه المدير الفنى من ميدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس