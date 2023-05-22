الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث مرورى بقنا

حادث
حادث

أصيب زوجان وطفلاهما، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل على كوبري قرية قرقطان، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على كوبري قرقطان في نقادة، وأسفر عن 4 مصابين.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: محمد جميل حسن، يبلغ من العمر 38 عامًا، و"ف.ع.ي"، تبلغ من العمر 32 عامًا، وطفلاهما أحمد محمد جميل، يبلغ من العمر 7 أعوام، وأثير محمد جميل، عام واحد.

وجرى نقلهم إلى مستشفى طوخ في نقادة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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