الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب مخالفات.. إلغاء امتحان 5 طلاب و10 رؤساء لجان وملاحظين ببني سويف

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023، التي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري،  ويزيد عدد الطلاب عن 61 ألف طالباً وطالبة الامتحان من خلال 310 لجنة فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم بمختلف مدارس محافظة بني سويف بالمراكز السبع.

وتضمن التقرير، الإشارة إلى قيام وكيل الوزارة  محمد عبد التواب، بزيارة مفاجئة لعدد من اللجان بمدارس بني سويف والواسطى، قرر إلغاء ندب رئيس لجنة مدرسة الأندلس الخاصة وإحالة أحد الملاحظين للتحقيق لعدم انضباط اللجنة، وإلغاء ندب رئيس لجنة مدرسة الشهيد عبد العليم على موسى، وتكليف مراقبي أدوار جُدد ، علاوة على إحالة 6 ملاحظين للتحقيق ، وإلغاء امتحان 4 طلاب لحيازتهم أجهزة تليفون محمول وقيام أحدهم بتصوير الامتحان والتواصل مع صفحات التواصل الاجتماعي، بجانب استبعاد رئيس لجنة مجمع الحديثة 2 التابعة لإدارة تعليم  الواسطى وتكليف رئيس لجنة جديد وإلغاء امتحان طالب والإحالة للتحقيق.

وشدد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم على عدم التهاون مع حالات الغش واتخاذ  الإجراء القانوني تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله وحظر اصطحاب التليفون داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، مؤكدا على الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

التربية والتعليم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف امتحانات الفصل الدراسي الثاني بني سويف صفحات التواصل الاجتماعي للشهادة الإعدادية

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