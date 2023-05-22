الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غياب 807 طلاب عن إمتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالمنوفية

محمود الفولي وكيل
محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

حيث تلقي المحافظ تقريرا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن قيام طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 بتأدية امتحان مادة الجبر بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ (399) لجنة ، وبدأت الإمتحانات في مواعيدها المقررة ، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين 81 ألف و 881طالب ، وغياب 807 طالب بنسبة حضور 99,02% وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.


وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لسير الامتحانات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير الإمتحانات ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني لمتابعة الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أي معوقات حفاظاً علي مستقبل الطلاب .


وكان قد تابع محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة الإعدادية القديمة بنين بشبين الكوم وتضم 24 لجنة ، ومدرسة عبدالعزيز باشا فهمى بـ16 لجنة بنسبة حضور 100%، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة ، واطمئن المحافظ على انتظام سير الامتحانات وبدء اللجان في مواعيدها المقررة ، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لتصحيح عينة عشوائية من ورق الإجابة للوقوف على مستوى الإمتحان لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم .

وقد أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية ، حيث تم تجهيز 399 لجنة لاستقبال 82 ألف و 557 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكداً على أن هناك متابعات يومية لسير الامتحانات من خلال المرور الميداني علي كافة اللجان وكذا غرفة العمليات المركزية بالمديرية المتصلة بالمدارس للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات .

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