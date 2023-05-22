محافظ الغربية يتفقد كورنيش المحلة وسمنود ويتابع أعمال الرصف والتطوير

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركزي المحلة وسمنود، شملت تفقد كورنيشي المحلة الكبرى وسمنود إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد، واللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، واللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول.

وتفقد المحافظ أعمال المرحلة الثانية بداية من المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى، وحتى الهويس، إلى جانب تفقد المرحلة الثالثة والتي يتم إنشاؤها كمحور مروري هام ورئيسي، يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود، وذلك بإجمالي طول 6.8 كم وعرض 18 مترا للمراحل الثلاثة.

- المحافظ يتفقد مشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود

وتفقد "رحمي" في مركز ومدينة سمنود، مشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني السكان منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود التاريخية والتي تتميز بالمسار المقدس كما انها طريق هام للربط بين محافظتي الغربية الدقهلية حيث يمر بها طريق المحلة المنصورة ما يعرضها للزحام الدائم.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة وإعادة تأهيل الطريق الرئيس لمدينة سمنود "مدخل المدينة" بطول 1.5 كيلو متر ومتوسط عرض 15متر، والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية للمدينة، واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تغطية طريق بهبيت الحجارة لتوسعته ورصفه بطول 2500 متر، للمساهمة في تيسير الحركة إلى الجامعة التكنولوجية.

وفي سياق آخر، تابع المحافظ الوردية الصباحية لرفع المخلفات من شوارع مدينتي المحلة وسمنود، موجها رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم وخاصة خلال وردية الفجر.