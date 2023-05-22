الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد كورنيش المحلة وسمنود ويتابع أعمال الرصف والتطوير

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركزي المحلة وسمنود، شملت تفقد كورنيشي المحلة الكبرى وسمنود إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد، واللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، واللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول.

وتفقد المحافظ  أعمال المرحلة الثانية بداية من المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى، وحتى الهويس، إلى جانب تفقد المرحلة الثالثة والتي يتم إنشاؤها كمحور مروري هام ورئيسي، يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود، وذلك بإجمالي طول 6.8 كم وعرض 18 مترا للمراحل الثلاثة.

 - المحافظ يتفقد مشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود 

وتفقد "رحمي" في مركز ومدينة سمنود، مشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني السكان منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود التاريخية والتي تتميز بالمسار المقدس كما انها طريق هام للربط بين محافظتي الغربية الدقهلية حيث يمر بها طريق المحلة المنصورة ما يعرضها للزحام الدائم.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة وإعادة تأهيل الطريق الرئيس لمدينة سمنود "مدخل المدينة" بطول 1.5 كيلو متر ومتوسط عرض 15متر، والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية للمدينة، واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تغطية طريق بهبيت الحجارة لتوسعته ورصفه بطول 2500 متر، للمساهمة في تيسير الحركة إلى الجامعة التكنولوجية.

وفي سياق آخر، تابع المحافظ الوردية الصباحية لرفع المخلفات من شوارع مدينتي المحلة وسمنود، موجها رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم وخاصة خلال وردية الفجر.

محافظ الغربية يتفقد كورنيشين المحلة وسمنود ويتابع أعمال الرصف والتطوير أعمال الرصف والتطوير الازدحام المروري الجامعة التكنولوجية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السيولة المرورية السكرتير المساعد

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر وغينيا

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو 2023 في الأسواق

السجن من 15 إلى عامين لـ7 متهمين باستعراض القوة في الإسكندرية

استمرار المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال حتى 5 سنوات بالمنيا خلال مايو

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023.. وتوزيع الدرجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس