الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لجميع الدرجات الوظيفية للقطاع العام

مرتبات
مرتبات

بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في الجهاز الاداري للدولة نهاية الأسبوع الماضي وفق الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة لصرف المرتبات، وتعرض الدستور في التقرير التالي الأيام المتبقة لصرف مرتبات الموظفين شهر مايو الجاري. 

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023

بدأ صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في الجهاز الاداري للدولة وفق الخارطة التي وضعتها وزارة المالية يوم الخميس الماضي الموافق 18 مايو، ويستمر صرف المرتبات حتى نهاية الاسبوع الجاري بحيث تستمر من يوم 18 مايو حتى 25 مايو الجاري . 

جدول صرف معاشات يونيو 2023 ورابط الاستعلام عنها وقيمتها بعد الزيادة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

جدول صرف المرتبات 

تقسم وزارة المالية الموظفين إلى عدة فئات وكل يوم يتم الصرف لـ 33 فئة حتى لا يحدث تزاحم على مناطق صرف مرتبات العاملين وخاصة البنوك وماكينات atm، وحسب الجدول يتم الصرف في اليوم الاول للعاملين في الوزارات والمديريات، ثم الهيئات الحكومية المستقلة، ثم العاملين الباقين بالهيئات الحكومية المستقلة والوزارات الأخرى، الذين لم يصرفوا المرتبات في الأيام المحددة لهم . 

ويواصل الموظفون صرف المرتبات بعد الزيادة التي أقرتها الدولة للشهر الثاني على التوالي ، وبمقتضاها تم زيادة مرتب الدرجة العالية إلى 8500 جنيه ، والمدير العام إلى 7000 جنيه، حاملي الدكتوراه 7000 جنيه ،  حاملي الماجستير6000 جنيه

والدرجة الأولى إلى 6500 جنيه، والدرجة الثانية إلى 5500 جنيه، والدرجة الثالثة       5000 جنيه، والدرجة الرابعة4500 جنيه، الدرجة الخامسة 4000 جنيه، و الدرجة السادسة 3500 جنيه.

ويستطيع الموظفين صرف مرتبات شهر مايو من خلال فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية ، وماكينات atm والبريد المصري وأيضًا فروع فوري .

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وزارة المالية.. آخر أخبار زيادة المرتبات 2023

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