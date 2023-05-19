الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

صرف المعاشات
صرف المعاشات

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 من المواضيع التي ازداد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من قبل المستفيدين.

"الدستور" ترصد خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

ومن المقرر حسب ما صرحت به الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية على موقعها الإلكتروني فإن من المقرر أن يكون موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 في يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023.

ويكون ذلك لأصحاب المعاشات لعدد 11 مليون مستفيد. 

ويتم صرف معاشات شهر يونيو وفقًا للزيادة الجديدة المقدرة بـ15%، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن، وبدأ تطبيقها بداية من معاشات إبريل 2023.

وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرحت من خلال موقعها الإلكتروني أن معاشات شهر يونيو 2023 سيتم صرفها بزيادة المعاشات الجديدة المقدرة بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

تبدأ الخميس.. مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023

خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة 

تعرف على قيمة المعاشات بعد الزيادة المقررة من قبل رئيس الجمهورية 

الشريحة الأولى 

صرف معاشات يونيو 2023 بقيمة 1495 جنيهًا

بدلًا من 1300 جنيه

الشريحة الثانية 

أصبحت معاشات يونيو 2023 بقيمة 2645 جنيهًا

بدلًا من 2300 جنيه

الشريحة الثالثة 

صرف معاشات يونيو 2023 بقيمة 4025 جنيهًا

بدلًا من 3500 جنيه

الشريحة الرابعة

معاشات يونيو 2023 بـ 4945 جنيهًا

بدلًا من 4300 جنيه

الشريحة الخامسة 

زيادة معاشات يونيو 2023 لـ 6095 جنيهًا

بدلًا من 5300 جنيه

الشريحة السادسة 

صرف معاشات يونيو 2023 بقيمة 7475 جنيهًا

بدلَا من 6500 جنيه

أماكن صرف المعاشات على مستوى الجمهورية:

يتاح صرف المعاشات من مكاتب البريد المصرى على مستوى الجمهورية والبنوك المختلفة وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع محافظات مصر.

 

معاشات يونيو 2023 بالزيادة الجديدة كيفية الاستعلام معاشات شهر يونيو 2023 مكاتب البريد والبنوك وماكينات الصراف الآلى أماكن صرف المعاشات على مستوى الجمهورية موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

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