موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 من المواضيع التي ازداد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من قبل المستفيدين.

"الدستور" ترصد خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

ومن المقرر حسب ما صرحت به الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية على موقعها الإلكتروني فإن من المقرر أن يكون موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 في يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023.

ويكون ذلك لأصحاب المعاشات لعدد 11 مليون مستفيد.

ويتم صرف معاشات شهر يونيو وفقًا للزيادة الجديدة المقدرة بـ15%، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن، وبدأ تطبيقها بداية من معاشات إبريل 2023.

وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرحت من خلال موقعها الإلكتروني أن معاشات شهر يونيو 2023 سيتم صرفها بزيادة المعاشات الجديدة المقدرة بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

تعرف على قيمة المعاشات بعد الزيادة المقررة من قبل رئيس الجمهورية

الشريحة الأولى

صرف معاشات يونيو 2023 بقيمة 1495 جنيهًا

بدلًا من 1300 جنيه

الشريحة الثانية

أصبحت معاشات يونيو 2023 بقيمة 2645 جنيهًا

بدلًا من 2300 جنيه

الشريحة الثالثة

صرف معاشات يونيو 2023 بقيمة 4025 جنيهًا

بدلًا من 3500 جنيه

الشريحة الرابعة

معاشات يونيو 2023 بـ 4945 جنيهًا

بدلًا من 4300 جنيه

الشريحة الخامسة

زيادة معاشات يونيو 2023 لـ 6095 جنيهًا

بدلًا من 5300 جنيه

الشريحة السادسة

صرف معاشات يونيو 2023 بقيمة 7475 جنيهًا

بدلَا من 6500 جنيه

أماكن صرف المعاشات على مستوى الجمهورية:

يتاح صرف المعاشات من مكاتب البريد المصرى على مستوى الجمهورية والبنوك المختلفة وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع محافظات مصر.