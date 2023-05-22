دعمًا للمرضى الأولى بالرعاية.. "الأورمان" تستكمل تنفيذ النشاط الطبى بقرى ونجوع أسوان

قرر مكتب مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة أسوان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة استكمال نشاطه الطبي في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تماماً، لمرضى العيون والقلب وعدد من التخصصات الأخرى والذى يقدمه للمرضى غير القادرين في قرى ونجوع محافظة أسوان، وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً بجميع مراكز المحافظة.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة أسوان، حيث استهدفت خلال شهر مايو إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب، وعلى أيدى نخبة من أفضل جراحي القلب في مصر والعالم وأفضل خبراء القسطرة العلاجية محلياً ودولياً وذلك دون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

وأشار "شعبان" إلى أنه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة أسوان لشهر مايو، من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون، وإجراء عمليات عيون مختلفة ما بين إزالة مياه بيضاء ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبياً احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تماماً.