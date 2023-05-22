توريد 299 ألف طن من محصول القمح لشون وصوامع المنيا

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت 299 ألف طن و 573 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن مديرية التموين وأجهزة المحافظة تقدم كافة وسائل الدعم للموردين والمزارعين ، وتقوم بإزالة كافة المعوقات أمام عملية التوريد ، مشيرا إلي أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقي أية شكاوي من الموردين والمزارعين ، مشيرا إلي أن موسم التوريد والذي بدأ منتصف أبريل الماضي يسير بشكل جيد وطبيعي حتي الآن بكافة مراكز المحافظة التسع.

وكان نائب محافظ المنيا قد أكد خلال الأجتماع مع وزير التنمية المحلية بواسطة الفيديوكونفرانس أن مراكز المحافظة تواصل جهودها بالتعاون مع مديرية التموين في ضبط أية مخالفات خاصة بتوريد محصول القمح، حيث يجري المتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين، كما يجري متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

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