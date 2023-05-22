استمرار المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال حتى 5 سنوات بالمنيا خلال مايو

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، استمرار أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال أقل من 5 سنوات بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة للاطمئنان على تلقي جميع الأطفال للمصريين وغير المصريين حتى عمر 5 سنوات لكافة جرعات الطعوم الروتينية وذلك في الفترة من 1 مايو حتى 31 مايو2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جهته؛ أوضح الدكتور عماد مهني مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة، ان أعمال المسح الميداني تتم من خلال (1144) فرقة متحركة و (346) فرقة ثابتة، حيث تقوم فرق التطعيمات بالمرور على جميع المنازل للاستعلام عن الحالة التطعيمية للأطفال حتى 5 سنوات وفى حالة وجود أطفال متخلفين عن التطعيمات يتم حصرهم وتطعيمهم بالجرعات اللازمة.

ونظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءاً من اليوم، قافلة طبية علاجية في قرية دير الجرنوس بمركز مغاغة شمال المحافظة على مدار يومين متتاليين 22 و 23 من مايو الجارى ،وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا ، كانت قد أعلنت أن المديرية نفذت 8 قوافل طبية وعلاجية بـ5 قرى على مستوى مراكز المحافظة ، يأتي ذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين في أماكنهم و تنفيذا للمبادرة.