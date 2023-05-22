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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أوبرا الإسكندرية" تشدو بأغنيات الزمن الجميل على مسرح الجمهورية.. الجمعة

فرقة أوبرا الإسكندرية
فرقة أوبرا الإسكندرية

تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، حفلا بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 26 مايو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقى شروق، من حبي فيك يا جاري، عندك بحرية، طاير يا هوا، يمكن علي باله حبيبي، سهر الليالي، فاتت جنبنا، داري العيون، كنت فين وأنا فين، الطير المسافر، وحياتك يا حبيبي، موعود .. أداء ياسمين إبراهيم، أحمد رجب، ندي غالب، ياسر سعيد، مصطفى سعد، هبة إسماعيل، محمد متولي، محمد الخولي.

يذكر أن الفرقة تأسست عام 2004  وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.

 

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