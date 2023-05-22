مابولولو في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري قبل مباراة الزمالك والداخلية

تتجه الأنظار مساء اليوم لمباراتي الاتحاد السكندري مع المصري والزمالك مع الداخلية، لمعرفة الجديد في سباق الفوز بلقب هداف الدور ي، بعد أن تجمد الموقف تمامًا منذ انفراد الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد بصدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفًا، ثم توقف بعدها عن التهديف وكذلك فعل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، وأحمد الشيخ نجم غزل المحلة وأبرز منافسي مابولولو على لقب هداف الدوري.

مابولولو يتفوق بفارق ثلاثة أهداف عن محمد حمدي زكي مهاجم أسوان وأحمد الشيخ، وبفارق 4 أهداف عن أحمد سيد زيزو بينما تساوي خمسة لاعبين في رصيد 8 أهداف، وهم: محمد شريف مهاجم الأهلي والتونسي رفيق كابو مهاجم إنبي وجون أوكولي مهاجم المقاولون والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم