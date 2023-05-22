مابولولو في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري قبل مباراة الزمالك والداخلية
تتجه الأنظار مساء اليوم لمباراتي الاتحاد السكندري مع المصري والزمالك مع الداخلية، لمعرفة الجديد في سباق الفوز بلقب هداف الدور ي، بعد أن تجمد الموقف تمامًا منذ انفراد الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد بصدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفًا، ثم توقف بعدها عن التهديف وكذلك فعل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، وأحمد الشيخ نجم غزل المحلة وأبرز منافسي مابولولو على لقب هداف الدوري.
مابولولو يتفوق بفارق ثلاثة أهداف عن محمد حمدي زكي مهاجم أسوان وأحمد الشيخ، وبفارق 4 أهداف عن أحمد سيد زيزو بينما تساوي خمسة لاعبين في رصيد 8 أهداف، وهم: محمد شريف مهاجم الأهلي والتونسي رفيق كابو مهاجم إنبي وجون أوكولي مهاجم المقاولون والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو.
ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم
- الأنجولي كريستوفاو مابولولو " الاتحاد السكندري" برصيد 13 هدفًا.
- أحمد الشيخ "غزل المحلة" ومحمد حمدي زكي "أسوان" ولكل منهما عشرة أهداف.
- أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد 9 أهداف.
- محمد شريف مهاجم الأهلي والتونسي رفيق كابو مهاجم إنبي جون أوكولي مهاجم المقاولون والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو ولكل منهم 8 أهداف.
- محمد الشامي " الإسماعيلي " ورمضان صبحي "بيراميدز" وحسام حسن والغاني بنجامين بواتينج "سموحة" ولكل منهم 7 أهداف .
- أحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وكريم بامبو "البنك الأهلي" وسمير فكري "الداخلية " ولكل منهم 7 أهداف.
- التونسي فراس شواط "الإسماعيلي" ومحمد عبداللطيف جريندو المصري " والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" ولكل منهم 6 أهداف.
- أحمد أمين أوفا "إنبي" وكريم طارق "طلائع الجيش" ومروان محسن " فيوتشر " ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم 6 أهداف.
- التونسي علي معلول "الأهلي" ومروان حمدي "المصري" ومصطفى فتحي "بيراميدز" ولكل منهم 5 أهداف.
- عبدالرحمن خالد "المقاولون" ومحمد هلال " البنك الأهلي " ومحمد رضا " فيوتشر" ولكل منهم خمسة أهداف.