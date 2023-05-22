الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية اللبناني يعلن استئناف التمثيل الدبلوماسي البحريني في لبنان

عبدالله بو حبيب
عبدالله بو حبيب

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم، استئناف التمثيل الدبلوماسي البحريني علي مستوي التمثيل الدبلومسي.

وقال بوحبيب فى تصريحات ضحفية، إنه تبلغ بالقرار البحريني باستئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان، أثناء انعقاد القمة العربية، وذلك عندما طلب نظيره البحريني اللقاء به على عجل، ليبلغه بالقرار الملكي بإحياء العلاقات الدبلوماسية بين المنامة وبيروت وفتح سفارة جديدة للمملكة في لبنان.

وأوضح بوحبيب أن مهمة سفير البحرين في دمشق والذي كان يتولى رعاية شؤون البحرينيين في لبنان قد انتهت، وأنه سيكون للمملكة سفارة وطاقم دبلوماسي كامل في بيروت في أسرع وقت ممكن.

وأكد وزير الخارجية اللبناني، أن الأجواء باتت مفتوحة لمزيد من التعاون كما أوحت به أجواء قمة جدة.

رئيس حكومة تصريف الأعمال أمام القمة العربية: لبنان يعانى من أزمات مستمرة

وقبل يومين، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتى، إن لبنان مستمر فى معاناته من أزمات متعددة أرخت بثقلها على الشعب اللبناني، معتبرًا أنه يعيش سنوات عجاف يعانى فيها يوميًا من فقدان المقومات الأساسية المعنوية والمادية التى تمكنه من الصمود.

وأضاف ميقاتى- خلال كلمته بالقمة العربية- أن الوضع اللبنانى ازداد تعقيدًا بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد، موضحًا أن لبنان لم يتوان يومًا عن فتح أبوابه أمام إخواننا النازحين السوريين إيمانًا بأخوّة الشعبين وتقدّم الاعتبارات الإنسانية على ما عداها. 


واعتبر أن طول أمد الأزمة السورية وتعثر معالجتها وتزايد أعداد النازحين بشكل كبير جدًا، يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم.

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