دعبس: القمة الثنائية بين الرئيس السيسى والسلطان هيثم فرصة لمد أواصر العلاقات

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن القمة الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، تأتي ضمن متغيرات عربية وتوترات تحيط بالمنطقة العربية والعالم بأسره، ما يجعلها فرصة لمد أواصر العلاقات وخلق آفاق جديدة في التعاون المشترك الداعم لمواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا أن القمة الثنائية عكست ما تلعبه مصر من دور فاعل في حفظ الأمن والتوازن بالمنطقة، وما تنظر إليه سلطنة عمان لها كعمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية، كما أن عمان لها تأثير في الكثير من القضايا التي واجهتها الأمة العربية.

وأضاف، في بيان له اليوم، أن الزيارة تأتي بالتزامن مع انتهاء القمة العربية بجدة، وما شهدته من تأكيد للرئيس السيسي باستثمار تلك القمة لتكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها، إدراكًا لمفهوم الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أنها فرصة لتقارب الرؤى وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية، ما يستدعي التحرك الفاعل والمشترك لإنهاء تلك الأزمات بما يجنب الشعوب من تبعاتها السلبية ودعم طريق البناء والتعمير.

ولفت رئيس لجنة التعليم إلى أن منطلقات السياسة الخارجية العمانية بالحفاظ على علاقاتها مع الدول العربية وعدم انحياز أى طرف على آخر وهى نفس سياسة مصر تجاه الدول العربية، فضلًا عن بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وسبل الارتقاء بعلاقات الشراكة التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب، المبنية على قوة الروابط التاريخية بين البلدين، وهو ما يؤدي لزيادة التعاون في المجال الاقتصادي بما يتماشى مع مستوى العلاقات، خاصة أن هناك حراكًا في مجالات مثل الطاقة المتجددة والصناعة والأمن الغذائي والتعدين والصناعات التحويلية والنقل والأمن والصناعات الدوائية.