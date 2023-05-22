الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة البيئة: نسعى لبحث وتطوير التكنولوجيات لاستخدامها فى عمليات الرصد البيئى (فيديو)

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن افتتاح المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية، قائلة: إنه يتم تقسيم مجالات البيئة إلى ثلاثة، ما بين مياه وهواء وتربة، وهناك تخصصات من الشباب المصري سواء القوات المسلحة أو المدنيين، وأيضًا الجامعات والمراكز البحثية لتقديم جميع الخدمات البيئية.

وأضافت «فؤاد»، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين: إننا نعمل على بحث وتطوير لأنواع التكنولوجيات التي يمكن استخدامها في عمليات الرصد البيئي ومكافحة الغازات.

فيما قال لواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية يقوم بعمل دراسات الأثر البيئي للمنشآت الصناعية.

ونوه بأن ذلك يعتبر متطلبا رئيسيا قبل إنشاء أي منشأة صناعية جديدة، حيث يجب أن يكون هناك دراسة لهذا الأثر البيئي سوف يقوم بها المكتب الاستشاري العلمي بواسطة مجموعة من الخبراء والعلماء الموجودين داخل المكتب.

نسعى لخدمة المجتمع فى النواحى البيئية المختلفة

وقال الدكتور سعد السيد حسن، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس والمشرف على المعامل بإدارة الحرب الكيميائية، إن هذه نشاطات تؤدي إلى خدمة المجتمع والجامعات والمؤسسات والمصانع والشركات والأفراد في النواحي البيئية المختلفة.

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